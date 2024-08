Nutisõltlastest vanemate lastel on suurem ärevuse, tähelepanuprobleemide ja hüperaktiivsuse risk

Tänapäeval leiab tihti aset stsenaarium, kus lapsed räägivad kodus vanematele enda probleemidest või rõõmudest, kuid ema ja isa vaatavd hoopis oma nutitelefone. See võib aga laste vaimset tervist kahjustada.

„Kui laste emotsionaalseid ja füüsilisi vajadusi pidevalt eiratakse või neile ei reageerita asjakohaselt, on oht, et neil tekivad vaimse tervise probleemid,“ selgitas Alberta Calgary ülikooli psühholoogia dotsendi Sheri Madigani juhitud töörühm.

Varasemas uuringus leiti, et imikute vanemad veedavad nutitelefonides päevas kuni viis tundi ning vaatavad telefoni 27% ajast, kui nad lapsega tegelevad. Teises uuringus tunnistasid 68% osalenud lapsevanematest, et on tihti lapsega suhtlemisel nutitelefoni tõttu hajevil.

See tähendab, et nutiseadmete kasutamine lastega tegelemise ajal viib vähenenud tähelepanu osutamist lastele, vähemat suhtlust, ning isegi suurema laste vigastuste tekkimise riskini.

Teismeeas laste seas tähendab see suuremat vanema ja lapse vaheliste konfliktide tekke riski ning madalamat lapsevanema emosionaalse toetuse ja soojuse taset.

Nüüd väljaandes JAMA Network Open avaldatud uuringus, mis viidi läbi 2020. ja 2022. aasta vahel kaasati üle tuhande lapse. Neilt küsiti, kas nad nõustuvad väidetega nagu „Ma sooviks, et mu vanemad veedaks vähem aega telefonis ja teistes seadmetes“ või „Ma olen oma vanema suhtes frustreeritud, et ta on oma telefonis või muudes seadmetes, kui me koos aega veedame.“.

Lapsi hinnati ühtlasi mitmete vaimse tervise probleemide osas nagu ärevus, depressioon, hüperaktiivsus ja tähelepanematus, mis arenesid aja jooksul.

Tulemused olid samad poiste ja tüdrukute seas - vanemate nutitelefonide liigne kasutamine soodustas nende probleemide teket. Osalejate vanusegrupp valiti selle järgi, et see kujutab endast aju arengu tundlikku perioodi ja on seotud suurenenud riskiga vaimse tervise raskuste tekkeks.

Siiski võib teha järeldusi kahes suunas - kas lastel tekivad probleemid seetõttu, et nende vanemad kasutaavad liias nutitelefone, või käitumisprobleemidega laste vanemad pöörduvad nutitelefonide poole põgenemiseks. Kanada teadlased järeldasid siiski esimest.