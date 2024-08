Kuulus astronoom kutsus inimkonda üles tulnukatega mitte kontakti otsima

Tuntud astronoom Adam Frank hoiatas tulnukatele sõnumite saatmise eest ja teatas, et suhtub negatiivselt signaalide saatmisesse ilmaruumi, kuna inimkond ei tea, kes seal elab, kirjutab Mirror. Tema sõnul on võimalik vähemalt mikroobse elu olemasolu väljaspool Maad. Eelkõige soovitab Frank inimkonnal hoida madalat profiili, sest katsed saata kosmosesse teateid oma olemasolust võib olla võrdne sellega, kui torgata oma pea rohu seest välja ja öelda, et me oleme väga maitsvad.

Samas ei kaota Frank lootust maavälise elu osas, eriti mikroobide tasandil. „Ma arvan, et oleks üsna raske ette kujutada, et mikroobide elu pole kuskil universumis arenenud, ilmselt kohtab seda palju. Loomad ja seejärel intelligentsus on ilmselt raske arengutee, kui vaadata Maa ajalugu. Aga ma olen kindel, et elu üldiselt on Universumis üsna laialt levinud,“ rõhutas ta.

Inimeste arusaam kosmoses eksisteerivast elust on viimasel ajal laienenud, kuna 1995. aastal avastati esimene planeet, mis tiirles ümber teise tähe, ütles ta.

„Enne seda arvasid mõned inimesed, et planeedid on väga-väga haruldased. Nüüd saame aru, et iga täht, mida öötaevas näeme, sisaldab maailmade perekonda. Kui lugeda kokku viis sellist tähte, siis ühe juurest neist on planeet, mis on eluks sobilik,“ usub astronoom.

Teadlane rõhutas ka, et eluvõimalused kosmoses on „oluliselt suurenenud“ ja „päikesesüsteemid on kindlasti asustatud. „Nüüd teame palju rohkem kohti, kus elu võib tekkida. Muidugi, kuni seda otsitakse ja ei leita, on see vaid statistikal põhinev oletus. Aga selle pärast, et vähemalt on palju kohti, kust otsida, on võimalused elu leidmiseks plahvatuslikult kasvanud,“ ütles Frank.