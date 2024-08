EKSPERT SELGITAB | Üha rohkem Vene sõdureid laseb end rindel maha, et mitte vangi langeda. Miks nii?

Telegramis liigub üha suurenev hulk videoid, millel on jäädvustatud Vene sõdurite viimased hetked, kui nad on otsustanud endalt elu võtta. Samal ajal levib Vene propagandas jõuliselt seisukoht, et inimelu on tugevasti ülehinnatud. Näiteks Vladimir Solovjov kinnitab oma vaatajatele, et surmas pole midagi hirmsat ja venelased lähevad pärast surma paradiisi.

Venelasi julgustas vangi mineku asemel enesetappu sooritama ka YouTube’i kanali Solovjov Live striimi saatejuht Sergei Karnauhov, kes selgitab vaatajatele, et vastasel juhul võib Vene sõdur Ukrainast invaliidina koju naasta. „Kirjutame sõduritele katekismust. Poistele tuleb selgitada, et kui ta lebab maas ja ootab FPV-drooni tulekut, siis on parem juba end maha lasta. Pole vaja oodata invaliidiks jäämist. See ei ole enesetapp. Ka Kristus oleks võinud jätta ristile minemata. See on eneseohverdus. Anda oma elu oma sõprade, oma riigi, meie rahva, jumala ja kiriku eest.“