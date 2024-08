KUULA | Olukorrast digiriigis: Eesti paneb kratid enda heaks tööle

Eesti kuulub maailmas riigiteenuste digiteerimise esirinda. Paraku kaasneb eduga suur hulk võimalusi, mida ka kõige pädevam digikodanik ei tunne. Asja ei tee lihtsamaks ka see, et kasutada saab neid võimalusi erinevatel riigiasutuste kodulehtedel, kus ühe või teise teenuse leidmiseks peab vahel hulga tööd ära tegema.

Suureks abiks ülal kirjeldatud olukorras on juturobotid, virtuaalsed abilised, mis küsimustele vastates inimese õigesse kohta suunavad. Mis oleks, kui kõik need robotid omavahel ladusalt suhtleksid ja erinevate asutuste võimalustest sulle ühes ja samas vestlusaknas teada annaksid? Just seda uus juturobotite võrgustik Bürokratt parasjagu tegema õpib. Plaanid on tegelikult veelgi suuremad.

„Täna on ta juba kümne asutuse veebilehel kasutatav, aga neid asutusi tuleb järjest juurde. Lõpuks jõuame välja sinna, et Bürokratt on võimalikult paljude asutuste kodulehel olemas ja tegelikult ma ei pea teadma, kelle poole mul on pöörduda vaja, vaid mind suunatakse ise õigesse kohta. Suures pildis on mul üks kanal, kus ma saan oma asjad riigiga aetud,“ selgitab Allar Laaneleht tulevikuvisiooni, kus isegi autentimist vajavaid riigiteenuseid saab kasutada otse Bürokrati vestlusaknas. Näiteks, kui robotiga suheldes selgub, et sinu ID-kaart hakkab aeguma, saad samas vestlusaknas uue tellida.