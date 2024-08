„Nendega saab hävitada Kertši silla ja kõik Venemaa militaarobjektid Krimmis.“ Ukraina arsenali võib lisanduda väga ohtlik relv

Ukraina nõuab tiibrakette AGM-158 JASSM (i.k. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) juba ammu. Nende allahelikiirusega tiibrakettide AGM-158A versiooni lennukaugus on 320 km ja versioonil AGM-158B JASSM-ER - alla 1000 km. Lõhkepea kaal on mõlemal versioonil sama – mitmefaasiline betoontõketest läbi tungima mõeldud WDU-42/B kaalub 450 kg. Juhtimissüsteem ja kõik muud funktsioonid, sealhulgas stealth-tehnoloogiate aktiivne kasutamine, on sarnased Storm Shadowga, mida ukrainlased juba kasutavad. Nende rakettide üle andmine on praeguses sõjafaasis ülioluline, kuna Storm Shadow / SCALP tootmiseks ettenähtud ressursid ei suuda ligilähedaseltki katta vajadusi, mis on Ukrainal ja riikidel, kes on oma varudest Ukrainale neid rakette eraldanud. Seetõttu on JASSM-raketid pikamaa täppislöökide jätkamiseks Vene sihtmärkide pihta hädavajalik tööriist. Häda on, aga selles, et USA ametnikud ise kardavad, et nende varud on piiratud, mistõttu peaksid Euroopa partnerid tellima neid Ukraina jaoks tootjalt ehk Lockheed Martinilt.