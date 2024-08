„Relvi lihtsalt pole.“ Kas nii kaua, kui Ukraina tungib peale Kurski oblastis, võtab Venemaa ära viimased vabad Donbassi linnad?

Venelased hakkasid pärast veebruaris Avdijivka vallutamist tungima edasi loodesse ja lähim suur Donbassi linn sellel suunal on Pokrovsk. See on Donbassi kaitsva Ukraina väegrupi jaoks peamine logistikapunkt, mille kaudu hoitakse ühendust Tšassiv Jari linnaga, mida venelased samuti selle strateegilise asendi tõttu proovivad vallutada. Kui veebruaris oli Vene armee Pokrovskist 38 km kaugusel, siis nüüd on vaid umbes 10 km kaugusel. Ka sel nädalal õnnestus venelastel Pokrovski suunal läbi murda kahest ukrainlaste rajatud kindlustatud liinist ning vallutada Želanne ja Orlivka küla. Samas on Ukraina armee Kurski operatsioonist olnud vähemalt nii palju kasu, et venelased on Tšassiv Jari juurest üksuseid ära tõmmanud, vähendades sellega survet Pokrovski ja Tšassiv Jari vahel kulgevale maanteele T 0504 ning Tšassiv Jarile endale.