TUNNE TEADLAST | Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Reet Aus: soovin näidata, kui oluline on disaini etapp kogu toote eluahelas

Nimi: Reet Aus

Amet (-d): Vanemteadur Jätkusuutliku Disaini ja Materjali Laboris DiMa

Peamised tegevussuunad:

Ringdisain

Ringmajandus

Ringlussevõtt

Tööstuslik väärtustav taaskasutus

Ümbertöötlus

Toote digipass

Sertifitseerimine

Link ETIS-e teadlase profiilile: https://www.etis.ee/CV/Reet_Aus

Milline on praegu käsil olev uurimisprobleem ja miks sellega tegelemine oluline on?

Minu uurimisteemaks on ringluse juurutamine tekstiili- ja moetööstuses ehk kuidas disainida tooteid nii, et neid oleks võimalik kergesti ringlusse võtta. Olen keskendunud kogu toote eluahela mõjutamisele läbi disaini, erinevate ringlussevõtu meetodite katsetamisele ja rakendamisele tööstuses.

Lisaks tegelen läbipaistvuse tagamisega läbi sertifitseerimisprotsesside ja info kuvamise toote digipassil, mille eesmärk on vähendada toote keskkonna- ja sotsiaalset mõju.

Olen kaasatud mitmetesse uurimisprojektidesse, mis toetavad ringluse juurutamist tekstiilitööstuses. Töös on Tekstiili Ringlussevõtu tehnoloogiate uuring ja analüüs. Projekti eesmärk on viia läbi analüüs Kliimaministeeriumile koostöös SEI Tallinnaga, et kaardistada ja hinnata erinevaid ringlussevõtu tehnoloogiaid. Projekt on osa EL-i jäätmeid käsitleva raamdirektiivi nõuete täitmisest, mis näeb ette tekstiilijäätmete eraldi kogumist alates 2025. aastast.

Huvitav on ka koostööprojekt MOI ülikooliga Keenias. Tegemist on KIKi rahastusel toimuva projektiga, mille raames viiakse Upmade kontseptsioon ja teadmised Keeniasse. Projekt keskendub Keenia tekstiilitööstuse muutmisele. UPMADE-mudeli abil suunatakse tööstust jätkusuutlikuma ja keskkonnasäästlikuma tuleviku poole. Projekti raames toimub pilootprojekt Rivatexi tehases.

Samuti on käimas veel ka projekt Teekond Ringmajanduseni, milleks on UPMADE digilahenduse rakendamine tekstiiliringluses. Projekti rahastab ETAG ning selle eesmärk on tõhustada ja laiendada ringmajanduse põhimõtete rakendamist.