Teadlaste leid: dinosaurused tapnud asteroid pärines Jupiterist kaugemalt

Kokkupõrge purustas asteroidi ja levitas selle prahi üle kogu maailma, mis ladestus ajapikku savikihina. Selle kihi uus analüüs näitas, et tegemist oli Jupiterist kaugemal tekkinud asteroidi tüübiga.

Kreidiaja lõpus toimunud kokkupõrge lõi 180 km laiuse ja 20 km sügavuse Chicxulubi kraatri. Savikiht on rikas metallide, sealhulgas iriidiumi, ruteeniumi, osmiumi, roodiumi, plaatina ja pallaadiumi poolest, mis on Maal haruldased, kuid asteroididel tavalised. Teadlased keskendusid ruteeniumile - täpsemalt selle isotoopide suhtele savikihis.

Koostise põhjal järeldati, et tegemist oli C-tüüpi asteroidiga, mis sai oma nime suure süsinikusisalduse tõttu. Uuring välistas, et kokkupõrkekeha oli komeet või et kiht oli tekkinud vulkaanilise tegevuse tagajärjel, nagu mõned oletasid.