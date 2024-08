NASA pole ikka veel otsustanud, kuidas kaks kosmosesse lõksu jäänud astronauti Maale tagasi tuuakse

Väljaanne meenutas, et astronaudid saabusid sinna Boeing Starlineriga, kuid teel ilmnes mootoririke ja heeliumileke, mis tekitas kahtlusi, kas sama laevaga on võimalik astronaudid ka koju tuua. Praegu kinnitavad NASA ametnikud, et käimas on andmete analüüs, et võtta lõpuks vastu otsus, kuidas astronaudid taas koju tuuakse.

Üks häda on aga see, et skafandrid, millega astronaudid Starlineril ISS-ile sõitsid, ei mahu SpaceX-i kosmoselaevale. See tähendab, et nad peavad tõenäoliselt Maale naasma ilma skafandriteta. Teine probleem on, et kosmosejaamas on ainult kaks dokki Ameerika kosmoselaevade jaoks, nii et Boeingu kapsel peab lahkuma enne SpaceX Dragoni saabumist, et ruumi teha.