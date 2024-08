Kummaline lahendus: Tallinna-Tartu hullumeelselt tiheda liiklusega neljarajalise maantee ääres asub õnnetu bussipeatus „Peetri“, kuhu ei vii mitte ühtegi kõnniteed

Tegemist on täpsemalt peatusega, mis asub suunaga Tallinna poole. Lähim tänav suure maantee ääres on Läike tee, paraku ei lähtu sealt mitte ühtegi rada ega kõnniteed bussipeatusesse – on vaid kilomeetrite pikkuselt ettevõtete territooriumid ja kraav ning heinamaa nende ääres. Talvel lihtsalt sopased lumehanged: