„Kadõrovlased põgenesid kohe Tšetšeeniasse.“ Mis juhtus Kurski oblastis Ramzan Kadõrovi „TikTok-i vägedega“?

Seda, et kadõrovlased on sattunud Venemaal Kurski oblastis Ukraina armee kätte vangi, kinnitas Ahmati ülem Apti Alaudinov, rõhutades, et tõelised tšetšeenid ennast vastase kätte vangi ei anna. Enne seda kinnitasid nii tema kui ka Ramzan Kadõrov ise, et tšetšeenidest võitlejad osalevad Kurski piirialade kaitses. Samal ajal kirjutasid venelastest „sõjaväekorrespondendid“ Telegramis, et kadõrovlased peidavad end venelastest ajateenijate selja taha ja avaldavad sotsiaalmeedias Kurski oblastist lavastatud videoid. Ka militaaranalüütikud kinnitavad, et kadõrovlased hoiavad enamasti reaalsest rindejoonest kaugemale.

11. augustil avaldati Ukraina kaitseministeeriumi ja sõjaväeluure GUR poolt loodud projekti Xочу жить (v.k. ma tahan elada) Telegrami kanalis, mis julgustab Vene sõjaväelasi ukrainlastele alistuma, video vangi langenud Ahmati võitlejatest. Postituses märgiti, et tšetšeenid tabati piirist kaugel, samal ajal kui Ukraina sõjaväe edasitungi proovisid peatada Vene armee ajateenijad ja FSB piirivalvevägede võitlejad. Videos on näha mitukümmend vangi, kuid nende nägu on võimatu tuvastada, kuna näod on paberiga kaetud ja teibiga kinni kleebitud. Kolm meest videos väidavad, et nad on pärit Groznõist ja teenisid Ahmatis, täpsustamata, millisest üksusest jutt, sest kokku kannab seda nime vähemalt 14 Rosgvardija üksust. „Nende sõnul püüdsid nad end peita, et vältida vangi võtmist, kuna Ramzan Kadõrov ütles, et Ahmati võitlejad ei alistu. Loomulikult nad ei alistu, kuna nad passivad teiste selja taga, aga Kurski oblastis arenes olukord kiiresti ja need Ahmati võitlejad ei proovinudki vastu hakata,“ seisab avaldatud video kirjelduses.