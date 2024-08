KUULA | „Istmesoojenduse“ 206. osa: kas elektriautoga reisimine on tõesti muutunud pingevabaks?

Küsimuste turmtule all on autoajakirjanikud Indrek Jakobson ja Vladimir Niinimäki, kaassaatejuhi rolli täidab elektriautoomanik Ronald Liive. Uurime, millised olid kõigi stuudiosolijate värvikaimad kogemused sõiduulatuse ärevusega ning kas praeguseks on midagi muutunud.