Elu maailmameres on ohus: 4000 meetri sügavusel ookeanis asub happeline kiht ja see aina kasvab

Uuringud näitavad, et kaltsiidi kompenseerimise sügavus on bioloogiline piir, mille kohal ja all on erinevad elupaigad. Vaikse ookeani kirdeosas on kaltsiidi kompensatsiooni sügavustest kõrgemal kõige levinumad merepõhjaorganismid pehmed korallid, meritähed, rannakarbid, meriteod, kitionid ja sammalloomad, kellel kõigil on lubjalised kestad või luustikud. Kaltsiidi kompensatsiooni sügavusest madalamal on aga levinud mereanemoonid, merikurgid ja kaheksajalad. See alaküllastunud (happeline) elupaik piirab juba elu 141 miljonil ruutkilomeetril ookeanis ja võib laieneda veel 35 miljoni ruutkilomeetri võrra, kui kaltsiidi kompensatsioonisügavus suureneb 300 meetri võrra. Lisaks kaltsiidi kompenseerimise sügavuse suurenemisele kaotavad ookeani osad madalatel laiuskraadidel liike, kuna vesi muutub liiga soojaks ja hapnikutase väheneb. Seega on mereliikidele sobivaim elupaik kahanemas nii altpoolt (kaltsiidikompensatsiooni sügavuse suurenemine) ja ülalt (soojenemine). Mõne riigi majandusvööndeid mõjutab see rohkem kui teisi. Üldiselt kaotavad ookeani- ja saareriigid rohkem, suurte mandrilavadega riigid aga vähem.