VASTUKAJA | Helena Eenok: on arusaamatu, miks ei taha kliimaministeerium kehtestada pesitsusrahu ning kaitsta rohekoridore ja pühapaikasid

Kuidas kujutame ette olukorda, et me ei saa kaitsta tulevikus olulisi alasid vaid seetõttu, et protsent on täitunud ja seadus seda ei võimalda? Selline kord nõuaks suurt bürokraatlikku manööverdamist, kui on vaja mõni ala kaitse alt välja arvata, et kaitsta teist, väärtuslikumat ala. Seda enam, et praegusel hetkel ei arvata alasid kaitse alla pelgalt kõhutunde pealt ja Eestis on väärtuslikke looduskooslusi, mille kaitse alla võtmise saaga on kestnud peagi paarkümmend aastat.