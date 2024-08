„Vene armee ohvitserid tahavad Gerassimovi vallandamist, aga Putin kardab.“ Mida tähendab Kurskis läbikukkumine Kremlile?

Ukraina sõjaväe edasitung Kurski oblastis jätkub. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas president Volodõmõr Zelenskõile, et 74 Vene asulat on Ukraina armee kontrolli all. Varem teatas Ukraina OSINT-projekt DeepState 44 vallutatud asulast ja Kurski kuberneri kohusetäitja Aleksei Smirnov tunnistas, et Venemaa võimude kontrolli all ei ole 28 asulat.

Asjaolu, et Ukraina on toonud Kurski oblastisse üksusi Donetski oblastist Toretski, Tšassiv Jari ja Pokrovski alt, kus olukord on kriitiline, räägib sellest, et panused on praegu väga suured ning Ukraina juhtkonna ootused Kurski operatsioonile on ka suured. Kurski pealetung on ukrainlastel ka paremini organiseeritud kui nende 2023. aasta suve pealetung.