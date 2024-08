„Tänane koolifüüsika läheb sellest teemast suure kaarega mööda!“ Füüsik Jaan Kalda selgitab, kuidas aitas füüsika viikingeid

Üks huvipakkuv teema, millest kunagi kirjutas ka populaarne teadusajakiri Scientific American, on see, kuidas paatide ja laevade kiirused sõltuvad nende pikkusest.

Oletatavasti tugines viikingite sõjaline edu nende laevade võimekusest: need olid võrreldes teistega väga kiired ja see andis neile selge militaarse eelise. Nende laevade kiiruse võti peitus aga väga lihtsas asjas – viikingite laevad olid pikad!