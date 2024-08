ESIMESED FOTOD ja PROOVISÕIT | Tootmiseelne Ford Explorer käis korraks Eestis

Fortel oli täna hommikul maaletooja Inchcape Motos Estonia toel võimalik masina rooli taga tunniks ajaks koht sisse võtta ja esimesi muljeid koguda. Tuleb tõdeda, et uudistamisväärset on selle mudeli puhul kuhjaga. Tasub mainida, et sellised tootmiseelseid prototüüpmasinaid on Euroopa teedel liikumas vähem kui kümme tükki.

Kohe seejärel tõmbab endale tähelepanu hiiglaslik multimeediaekraan, mis – nagu selgub – on üles-alla libistatav, et seda oleks mugav vaadata kas siis sõites või parkides. Sellel liigutamisel on ka teine tagamõte: ekraani taga avaneb üks mitmest suurest panipaigast, kust leiame ka USB-C laadijad. See lahendus on nii leidlik, et Ford lausa patenteeris selle.