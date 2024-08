X jooksis Trumpi ja Muski vestluse algades kokku

Kui Donald Trumpi ja Elon Muski vaheline vestlus oli algamas, saabus X-i, endise Twitteri kasutajate ekraanile sõnum: „See ruum ei ole saadaval“.

Dialoogi pidamiseks oli valitud X-i otseülekande audiofunktsioon Spaces, kuid see ei toiminud. Trumpi postitatud ülekande lingile vajutamine n-ö külmutas saidi ja muutis selle kasutamiskõlbmatuks. Mõned kasutajad teatasid, et kogu nende brauser jooksis kokku.

„Tundub, et X-i vastu on toimunud massiivne DDOS-rünnak. Töötame selle sulgemise kallal,“ teatas X-i omanik Musk. Kuid ülejäänud X näis toimivat normaalselt.

Intervjuu pidi algama kell 20.00 kohaliku aja järgi. Siis ütles Musk, et töötab tehniliste raskuste kallal, et alustada pool tundi hiljem. Probleemid näisid vahepeal lahenevat ja lingile klõpsates said kasutajad ülekandega liituda.

Kuid kui X-i ootemuusika kell 20.30 lõppes, oli Trumpi mikrofonist kuulda vaid kolinat. Seejärel valitses veel 10 minutiline vaikus. Varsti pärast seda algas intervjuu ning mingil hetkel oli näha, et ülekannet kuulab hetkel üle miljoni inimese. Intervjuuga liitus kokku 16,2 miljonit inimest.

„See massiivne rünnak näitab, et on palju vastuseisu lihtsalt selle osas, et inimesed tahavad kuulata, mida president Trumpil öelda on,“ kirjutas Musk.

Trump ütles, et ta ei ole juhtumi pärast pahane, vaid on pigem rahul. „Te purustasite iga rekordi nii paljude miljonite inimestega. Me näeme seda kui au,“ ütles ta Muskile.