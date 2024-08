Sõiduproov: uue uhke nina saanud Renault Captur

LED-esituled on läinud kitsamaks, neid visuaalselt ühendav kapotijoon oli varem kumer ja nüüd sirge ning selle all olev iluvõre on nüüd kaetud elektrilistele autodele omase mustriga. Õhuvõtu avad on saanud samuti sirgema ja konkreetsema disaini ning mitmele poole on külvatud rombjaid elemente. Ka kapott ise on kõrgem ja horisontaalsem – see ei lange enam nii hoogsalt all.