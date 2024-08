Ukraina armee polkovnik: homme või ülehomme võime Ukraina vägesid näha Kurski linna lähedal

Ukraina väed kindlustavad end Kurski oblastis hõivatud territooriumil ning mõnel pool laiendavad Ukraina kontrolli all olevaid alasid, jätkavad kohati edasitungi ja korraldavad lahinguluuret. Praeguseks on nad hõivanud suurema osa Sudža keskusest – samanimelisest jõest lääne pool. Vene väed hoiavad idakaldal kõrgendikke, kuid on raskes olukorras, sest Ukraina väed on neist mõlemalt tiivalt juba mööda läinud.

Kuigi Ukraina armee operatsioon Kurski oblastis algas edukalt, on Ukraina vägede olukord teistes rinde sektorites endiselt keeruline ja kohati kriitiline. Kas Ukraina väejuhatuse otsus saata lahinguvalmis reserve mitte tõrjuma Venemaa pealetungi rinde „tulistes“ paikades – Pokrovski, Toretski, Tšassiv Jari juures –, vaid Kurski oblastisse õigustab ennast? Praeguses etapis on raske hinnata operatsiooni planeerijate pikaajalisi kavatsusi. Kuid juba praegu on ilmne, et eskalatsioon Kurski oblastis viib paratamatult uue rinde tekkimiseni. Ilmselgelt on Vene pool saanud Kurski operatsiooni esimeses etapis kahjusid. Aga mis saab edasi?