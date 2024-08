Google plaanib võimaldada Chrome’i kasutajadel veebilehtedele otse raha saatmist

„See pakub sisuloojaile ja veebisaidi omanikele võimaluse saada oma töö eest tasu, ilma et nad toetuksid ainult reklaamidele või tellimustele,“ selgus dokumendist. Ühtlasi on tellimused ja muud maksed tihti seotud vahendusteenuste ja lisatasudega, seega on see võimalus nendest pääseda.