Londonis keelavad ühes linnaosas enamik koole nutitelefonide kasutamise

See mõjutab enam kui 13000 õpilast. Keelu eesmärk on koolide sõnul tegeleda vaimse tervise probleemidega, kiusamisega, uneprobleemidega ning juurdepääsuga graafilisele ebasobivale sisule.

Baxteri sõnul on noorte nutitelefoni kasutusega tegelemiseks kõige efektiivsem viis teha koostööd mitme kooliga. Kui keelu võtaks vastu vaid üks kool, oleks see ebaatraktiivne ning paljud vanemad ei valiks enam oma lastele seda kooli, selgitas ta.

„Need on kogukonnad, mis vajavad kõiki võimalikke võimalusi, et saada parimaid eksamitulemusi, tutvusvõrgustikke ja töökogemust,“ ütles ta, „ning TikTokis ja Instagramis veedetud tunnid ei anna neile seda terviklikku haridust.“

Baxteri sõnul mõjutab madalama sotsiaalmajandusliku seisundiga lapsi sõltuvus nutitelefonidest negatiivsemalt kui teisi. See on tingitud sellest, et nad võivad vajada paremaid võrgustikke ja rohkem suhtlemist kui nende eakaaslased, kellel on perekondlikud sidemed, et aidata neil karjäärivõimalusi kindlustada, kui aeg on käes.