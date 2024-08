Miks sääsed võivad hammustada teid sagedamini kui teisi inimesi? Teadlased nimetasid üllatava põhjuse

Mõned inimesed saavad veeta terve suve õues ilma sääskede käest hammustada saamata, samas kui teisi sääsed väga „armastavad“. Portaal Live Science küsitles eksperte, kes teavad, miks see nii on.

Esmalt rõhutavad eksperimendid, et sääsed navigeerivad õhu keemilise koostise järgi, jälgides oma ohvreid peente keemiliste jälgede järgi, mida inimkeha jätab. Eelkõige orienteeruvad vereimejad süsinikdioksiidile, mida me välja hingame. See ei segune kohe õhuga, vaid jääb omamoodi jäljena, millele sääsed järgnevad.

„Sääsed hakkavad järgima süsihappegaasi impulsse ja jätkavad vastutuult lendamist, sest nad tajuvad suuremat kontsentratsiooni kui tavaliselt,“ rääkis Hollandi Wageningeni ülikooli entomoloog Joop van Loon.

Keskendudes õhus leiduvale üleliigsele süsinikdioksiidile, võivad sääsed oma ohvri leida kuni 50 meetri kauguselt. Kui aga läheduses on mitu inimest, on tüütutel putukatel valida, kellelt verd nad jooma hakkavad. Ohvrit valides võtavad sääsed arvesse paljusid tegureid, mis eristavad ühte inimest teisest. Eelkõige naha temperatuuri, vee olemasolu sellel ja värvust. Kõige olulisem näitaja, millele sääsed tähelepanu pööravad, on aga inimese nahal mikroobide kolooniate poolt toodetud keemilised ühendid.

„Bakterid muudavad meie higinäärmete sekretsiooni lenduvateks ühenditeks, mis läbi õhu jõuavad sääse haistmissüsteemi,“ ütles Van Loon.

Jutt on enam kui 300 erinevast ühendist ja need erinevad inimeseti sõltuvalt geneetilistest variatsioonidest ja keskkonnast.

„Kui võrrelda isa ja tütart samas peres, võib esineda erinevusi mikroobide toodetavate ühendite koostises,“ selgitas sääskede käitumist uurinud Washingtoni ülikooli bioloogiadotsent Jeff Riffell.

Näiteks 2011. aastal ajakirjas PLOS ONE avaldatud uuring näitas, et suurema nahamikroobide mitmekesisusega mehed said vähem sääsehammustusi kui mehed, kelle nahamikroobide mitmekesisus oli väiksem.

Riffell märgib, et inimene ei saa nahal oleva mikrobioomiga midagi ette võtta, kuid sääsed armastavad teatavasti musta värvi. Seetõttu soovitavad teadlased järgmisel suveõhtul õue minnes selga panna midagi heledamat.