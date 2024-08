„Deif oli Araabia maailmas legend!“ Kas Hamasi liidrite tapmine halvab terroriorganisatsiooni või annab hoopis uut hoogu juurde?

Ööl vastu 31. juulit tapeti Teheranis Hamasi poliitbüroo juht Ismail Haniyeh. Alates 2019. aastast oli ta Kataris, kuid 2024. aasta juuli lõpus tuli ta Iraani, et osaleda riigi uue presidendi Masoud Pezeškiani ametisse vannutamisele. Kuid Teheranis tabas Haniyehi elukohta õhurünnak, teistel andmetel plahvatas seal mitu kuud varem paigaldatud pomm. Erinevalt Deifi tapmisest, ei kinnita Iisrael, et likvideeris ka Haniyehi. Kuid see on Iisraeli puhul tavaline poliitika - mitte kommenteerida oma vastaste likvideerimist.