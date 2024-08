NASA saatis Maale laseriga signaali 16 miljoni kilomeetri kauguselt

NASA demonstreeris uut tehnoloogiat, mis võib aidata kosmoseuuringute vallas, edastades laseri abiga sõnumeid peaaegu 16 miljoni kilomeetri kaugusele. See on umbes 40 korda suurem vahemaa kui Kuu ja Maa vahel ning see tähistas esimest korda, kui nii suure vahemaa pealt saavutati optiline side, kirjutab portaal ScienceAlert. „Traditsiooniliselt kasutame kaugel asuvate kosmoselaevadega suhtlemiseks raadiolaineid, kuid valguse kõrgemad sagedused, näiteks lähiinfrapuna, suurendavad ribalaiust ja seega andmeedastuskiirust metsikult. Kui suudame lõpuks saata kõrglahutusega videosõnumeid Marsile ja Marsilt ilma olulise viivituseta, siis on see samm meile vajaliku tehnoloogia suunas,“ märgitakse artiklis.

Katse oli osa NASA Deep Space Optical Communications (DSOC) eksperimendist ja sideühenduse edukat loomist nimetatakse „esimeseks valguseks“. „Esimene valgus on üks paljudest DSOC-i lähikuude olulistest verstapostidest, sillutades teed kiiremale sidele, mis on võimeline edastama teavet, kõrglahutusega pilte ja videoid, et toetada inimkonna järgmist suurt hüpet,“ ütles Trudy Cortez, kes on NASA peakorteri tehnoloogiademonstratsioonide direktor.

Me kõik toetume maapealse kiire side jaoks optilistesse kiududesse manustatud tehnoloogiatele, kuid siin on neid kohandatud kasutamiseks süvakosmoses, et täiustada olemasolevaid meetodeid teabe Maale tagasi saatmiseks. Kuna tegemist on infrapunavalgusega, saavad insenerid selle laineid laseri abiga hõlpsalt edastada. See ei muuda valgust kiiremaks, kuid muudab valgusvihu sujuvamaks ja piirab selle kitsa kanaliga. See nõuab palju vähem energiat kui raadiolainete hajutamine ja seda on raskem pealt kuulata.