„Vene kopterite kontseptsioon on täiesti ebaõnnestunud.“ Miks „venelaste Apache’id“ Ukraina sõjas põrusid?

Ukraina sõja tingimustes on ründehelikopterite roll osutunud ootamatult piiratuks ja venelaste kallid kopterid taandunud raketiheitja BM-21 Grad lendavaks analoogiks, mis laseb rakette kaugelt umbropsu vaenlase positsioonide pihta. Helikopterite kasutamise taktika on muutunud, sest rindejoonel on mõlemal poolel palju õhutõrjekomplekse. Otse lahinguvälja kohal lendamine on Ukrainas praktiliselt võimatuks muutunud.

Kuid veel esimestel nädalatel pani Venemaa suurt rõhku ründekopterite kasutamisele. See tõi aga venelastele kaasa suuri kaotusi. Selle aasta veebruaris avaldasid Briti analüütikud aruande, mille kohaselt on Venemaa kaotanud oma sõjaeelsetest Ka-52 ründekopteritest 40%. Oryxi blogi arvestuse järgi on Venemaa kaotanud Ukraina taevas 59 ründekopterit Ka-52 ja 14 ründekopterit Mi-28. Need on kaotused, mille kohta on visuaalseid tõendeid, tegelikult on Venemaa selliseid lennumasinaid rohkem kaotanud. Ukraina sõjas ilmnesid ka tõsised tehnilised probleemid kopteriga Mi-28, mille venelased degradeerisid ... droonide hävitajaks.