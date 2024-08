Uus auto Eestis: vana hea Volkswagen Golf on tagasi – värske, lihtsa ja asjalikuna

Liiatigi on auto vedrustus ja roolisüsteem (rool ise on päris suur, kusjuures) lihtsalt suurepärane ja mu väikese kerega masin tegi hoogsatel vägagi täpselt seda, mida ma silmas olin pidanud. Kiirendus sajani on autol kusagil 8 sekundi kanti, mis on selle klassi auto puhul vägagi hea.

Auto taga leiame nüüd samuti värskendatud disainiga 3D-tuled, mille osaks dünaamilise valguslahenduse suunatuled (mis on infosüsteemi kaudu konfigureeritavad – valikus on kolm eri lahendust). Ka taga leiame kesksel kohal VW logo ja mudelinime selle all. Ja nagu ikka: VW logo on ühtlasi pagasiruumi avaja:

Proovisõiduautole olid lisavarutusena peale pandud ka maatriks LED-esituled, mis mitte lihtsalt ei valgustanud pimedas suurepäraselt teed vaid ei pimestanud ka täistulede korral eessõitjaid ja vastutulijaid (need lõigatakse valgusvihust lihtsalt välja) ning andsid pööretel lisavalgust sõidusuunas. Uue stiili on saanud põrkerauad ja ribid:

Uuendatud Golfi tunnebki eelkõige ära värske tulede lahendusega. Need moodustavad ees nüüd disainribade abil ühtse servast-serva terviku ja on sirgemad-kitsamad. Kõige keskel ehib auto ninaosa esimest korda valgustatud Volkswageni logo.

Uus Golf on saadaval nii lühema luukpärana kui pikema universaalina (nimega Variant). Meie proovisõiduauto oli lühem variant, millel varustustasemeks kõrgeim ehk R-Line – see ühtlasi tähendas selle klassi masina kohta isegi üllatavaid juhiabisüsteeme ja mugavusi.

Nagu on vägagi hea ka see, et kütusekulu sajale kilomeetrile on vaid keskeltläbi 5,5 liitrit – sõitsin tõesti võrdselt nii linnas kui maanteedel.

Automaatkäigukast on seitsmekäiguline ja käiguvalitsa asukohaks on valitud väga mugavalt just see koht, kuhu sõrmed käetoele toetudes ulatuvad. Kohe seal on ka auto võtmevaba käivitusnupp ning soovi korral ka käsipiduri nupp, aga seda pole reeglina vaja üldse kasutada.

Golfi adaptiivne püsikiirusehoidja ja rajalhoidja töötasid laitmatult. Liiatigi on Volkswagen teatavasti meister auto ennetava kiiruse valimise osas – see jälgib nüüd juba vägagi hästi kaardi pealt, millise kaarega ringtee või muu pööre mul ees seisab ja valib selleks minu maitse jaoks päris täpse kiiruse ilma, et ma selleks midagigi ise tegema peaksin.

Valikus on uuel Golfil veel mitmeid mootoriversioone.

On kaks manuaalkäigukastiga turboga varustatud bensiinimootorit (TSI) võimsusega 85 kW (116 hj) ja 110 kW (150 hj) ning üks veidi nõrgema mootoriga automaatkäigukastiga mahehübriid (116 hj) ning ka diiselmootor (TDI), mis toodab 150 hj ja on paaris DSG automaatkäigukastiga.

Veelgi enam: Golf GTI – 195 kW (265 hj) TSI – peaks ka juba müügil olema.

On ka pistikhübriid koos DSG automaatkäigukasti ja 150 hj võimsusega, mis lubab ühe laadimisega eeldatavaks sõiduulatuseks umbes 140 km. Pistikhübriid on saadaval ainult Style-varustuses.

Mahehübriidtehnoloogia (eTSI) puhul toetab startergeneraator mootorit koha pealt liikuma hakates ja väikesel kiirusel sõites. Pidurdamist ja veeremist kasutatakse liitiumioonaku laadimiseks. See aitab oluliselt vähendada kütusekulu ja CO₂-heidet.

SALONG

Auto rooli taha istudes tõmbab esmalt enim tähelepanu väga suur multimeediaekraan – selle diagonaal on lausa 32,7 cm ning pööratud on ta kergelt juhi poole. Loomulikult puutetundlik ja loomulikult on pardasüsteem juhtmevabalt ühendatava Android Auto või Apple’i mobiilidega.