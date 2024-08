„Tekib Maosaare efekt.“ Ekspert selgitab, kuidas aitavad hävituslennukid F-16 Ukrainal Krimmi üle kontrolli taastada

Bloomberg teatas esimeste lennukite üleandmisest 31. juulil, kuid esialgu ei kinnitanud seda Kiiev ega Washington. Nädalavahetusel tuli siiski kinnitus mõlemalt ja 4. augustil demonstreerisid ukrainlased Ukraina õhujõudude päeval oma uusi lennukeid esimest korda avalikkusele. Lennukite esitlusel said asjatundjad teada ka mõned uued üksikasjad nende varustuse ja relvastuse kohta. Näiteks sai selgeks, et pilootidel on tipptasemel JHMCS-sihik, mis võimaldab tulistada sinna, kuhu on suunatud lenduri pilk, aga ka see, et ameeriklased on Ukraina lennukitele andnud rakettide AMRAAM ja Sidewinder uuemad modifikatsioonid, mida lennukid annetanud Euroopa maad ei kasuta. Samuti sai avalikuks info, et ameeriklased paigaldasid Ukraina lennukitele elektroonilise sõjapidamise plokid, mis aitavad vältida venelaste rakette, kuid selle teabe kohta pole kinnitust saadud. Ukrainlased näitasid lähemalt F-16 lennukeid, mis oma tehnilise konfiguratsiooni poolest erinesid märkimisväärselt nendest lennukitest, mille õhkutõusu ajakirjanikele näidati ja mis sooritasid ülelennu. See pani osa eksperte avaldama arvamust, et Ukrainale on üle antud ka lennuvõimetuid F-16 lennukeid, mida saab lennuväljadel kasutada peibutistena, et Vene armee hakkaks nende pihta kulutama oma ballistilisi Iskanderi rakette.