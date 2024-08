Maailmas levivad ohtliku bakteri uued tüved

Superbakter, mida nimetatakse hüpervirulentseks Klebsiella pneumoniae (hvKp), on ravimresistentne bakteritüüp, mis võib põhjustada kiiresti kulgevaid surmavaid infektsioone isegi terve immuunsüsteemiga inimestel.

Üldiselt võib K. pneumoniae leiduda nii keskkonnas - näiteks pinnases ja vees - kui ka erinevate loomade, sealhulgas inimeste kurgus ja seedetraktis. Selle mikroobi klassikaline versioon on suur probleem tervishoiuasutustes, kus see võib saastata meditsiiniseadmeid ja põhjustada infektsioone, eriti nõrga immuunsüsteemiga inimestel. Bakter põhjustab teadaolevalt kopsupõletikku, kuseteede infektsioone, vereringeinfektsioone ja meningiiti.

K. pneumoniae uuem, „hüpervirulentne“ sort kujutab endast laiemat ohtu, sest see võib põhjustada tõsiseid infektsioone isegi terve immuunsüsteemiga inimestel. Invasiivsed infektsioonid võivad areneda väga kiiresti, põhjustades tüsistuste ja surmajuhtumite suurt arvu, vahendab CIDRAP News, mida avaldab Minnesota ülikool.

Kui need hvKp-tüved 1980. aastatel Aasias algselt avastati, olid nad veel tundlikud mitmesuguste antibiootikumide suhtes. Kuid nüüdseks on need tüved levinud kogu maailmas ja näitavad resistentsust nii vanemate kui ka uuemate antibiootikumide klasside suhtes, näitavad uuringud.

Eriti murettekitav on see, et mõned neist tüvedest on resistentsed karbapeneemide suhtes, mis on antibiootikumide klass, mida kasutatakse sageli bakteriaalsete infektsioonide raviks, mis on resistentsed mitmete teiste ravimite suhtes.

„Kui ühendada karbapeneemiresistentsus teatavate K. pneumoniae tüvede hüpervirulentsusega, on see retsept selle bakteri põhjustatud haigestumuse ja suremuse suurenemiseks,“ ütles Johns Hopkinsi ülikooli terviseohutuse keskuse vanemteadur Amesh Adalja CIDRAP Newsile.