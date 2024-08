Tugevate vihmade tõttu avastati üks vanima dinosauruseliigi skelett

Paleontoloogid leidsid fossiilid mais São João do Polêsine vallas asuva veehoidla kõrvalt, teatas Associated Press. Meeskond väidab, et dinosaurus, mida ei ole veel ametlikult tuvastatud, on umbes 233 miljoni aasta vanune ja kuulus triiasiaegsete röövloomade sugukonda nimega Herrerasauridae.

Teadlased arutlevad endiselt varaseimate teadaolevate dinosauruste tõendite üle. Vanimad vaieldamatud dinosauruse kivistised on umbes 231 miljoni aasta vanused ja hõlmavad luid mitmest erinevast liikide sugukonnast, sealhulgas Herrerasauridae. Siiski on olemas vanemaid fossiile dinosauruseliigist nimega Nyasasaurus, mis elas umbes 240 miljonit aastat tagasi.

Brasiilia riikliku uudisteagentuuri Agência Brasil andmetel on äsja avastatud dinosauruse skelett peaaegu täielikult säilinud. Kui isend on tõepoolest 233 miljoni aasta vanune Herrerasaurus, siis aitab see teadlastel dešifreerida dinosauruste sugupuu alust.

„See on üks vanimaid maailmas“ ja mängib tõenäoliselt rolli selles, et „aidata meil mõista dinosauruste päritolu,“ ütles väljakaevamisi juhtinud Rodrigo Temp Müller.

Fossiilid aitavad teadlastel paremini mõista, milline oli esimene röövloomadest dinosauruste laine, mis asus toiduahela tipus, ütles Müller. Kõnealune isend oleks olnud umbes 2,5 meetri pikkune, kuid teised isendid võisid olla veelgi suuremad.

„Tegemist on lihasööja ja kahejalgse loomaga, seega kõndis ta tagajalgadel ja tõenäoliselt olid tal käed vabad, et saagiga hakkama saada,“ ütles Müller. „Me ei saa öelda, et loom oleks saavutanud oma maksimaalse suuruse. Kuigi ta oli 2,5 meetri pikkune, võisid mõned selle sugukonna isendid ulatuda viie või kuue meetrini.“

Müller ja tema kolleegid avastasid fossiilid pärast seda, kui vihmad kiirendasid Rio Grande do Suli osariigis looduslikku erosiooni. See piirkond koges selle aasta alguses rekordiliselt suuri vihmasadusid, mis tekitasid üleujutusi, mille tagajärjel hukkus vähemalt 182 inimest, vahendas AP.