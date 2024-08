Egiptusest leitud „karjuv muumia“ võis surra agoonias

Teadlased viisid kompuutertomograafiaga läbi virtuaalse lahkamise, millest selgus, et naine võis surra agoonias ja koges harvaesinevat lihaste jäigastumist ehk spasmi, mis esineb surmahetkel.

Uuring näitas, et naine oli surma hetkel umbes 48-aastane, ütles Kairo ülikooli radioloogiaprofessor Sahar Saleem, kes juhtis reedel ajakirjas Frontiers in Medicine avaldatud uuringut.

Tema keha oli hästi säilinud, kuna ta palsameeriti umbes 3500 aastat tagasi Vana-Egiptuses, kasutades selleks kulukaid imporditud koostisosi, nagu kadakaõli ja palsamivaik, rääkis Saleem Reutersile.

Vanad egiptlased pidasid keha säilitamist pärast surma ülioluliseks, et tagada väärikas elu pärast surma. Mumifitseerimise käigus oli kombeks eemaldada siseorganid, välja arvatud süda, kuid selle naise puhul ei olnud seda tehtud.

„Vana-Egiptuses hoolitsesid palsameerijad surnukeha eest, et see pärast surma ilus välja näeks. Seepärast taheti surnu suu sulgeda, sidudes lõualuu pea külge, et vältida tavalist surmajärgset lõualuu langemist,“ ütles Saleem.

„Kuid balsameeritud koostisosade kvaliteet välistas, et mumifitseerimisprotsess oli olnud hooletu ja et balsameerijad olid lihtsalt unustanud suu sulgeda. Tegelikult mumifitseerisid nad ta hästi ja andsid talle kallid matuseriided - kaks kallist kuld- ja hõbedast sõrmust ning pika paruka, mis oli valmistatud datlipalmi kiududest,“ lisas Saleem.

„See avas tee teistele seletustele - et naine suri karjudes piinast või valust ja et näolihased tõmbusid kokku,“ ütles Saleem. „Selle naise tegelik ajalugu või surma asjaolud on teadmata, seega ei saa kindlalt kindlaks teha tema karjuva näo välimuse põhjust.“

Küsimusele, kas naine võis olla elusalt palsameeritud, lisas Saleem: „Ma ei usu, et see on võimalik.“

Saleem ei suutnud kindlaks teha, kuidas naine suri, öeldes: „Me ei saa sageli kindlaks teha muumia surma põhjust, välja arvatud juhul, kui on olemas kompuutertomograafilised tõendid surmaga lõppeva trauma kohta.“

Egiptusest ja Ameerikast on leitud mitmeid muistsed muumiad, mille näoilme meenutab karjumist - õudselt sarnane Norra maalikunstniku Edvard Munchi maalile „Karje“. „Kasutan seda maali oma avalikes loengutes karjuvatest muumiatest,“ lisas Saleem.