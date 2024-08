AUTOREIS | „Hamster Rohelise lehega“ Rumeeniasse ehk natukene hull on okei

Aasta tagasi külastasin koos tuttavaga Stelvio kuru. See oli meeldejääv kogemus – vapustavad vaated, kaunid serpentiinteed ja sportauto. Otsustasin, et tahan neid emotsioone taas kogeda, kuid seekord mitte kaasreisija vaid autojuhina.

Mul on käsikastiga 2011. aasta Hyundai i30, millel kapoti all 1,6-liitrine bensiinimootor. Kutsun teda hellitavalt Hamstriks. Kuigi mul on rohkem sõidukogemust kui paljudel juhiloaga inimestel, olen ma ise „roheline leht“ – mul on juhiluba veidi üle aasta.