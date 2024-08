„Venelased katsuvad hoida uuemaid tanke sõjaks NATO-ga.“ Mida suudavad „vanaisade tankid“ ära teha Ukraina sõjas?

Ukrainas 28 kuud kestnud lahingud on Venemaa armee tankipargi koosseisu oluliselt muutnud. Vene armee on kaotanud nii palju uuemaid tanke, et ainus viis oma 3000 tankist koosnevat „soomusrusikat“ rindel säilitada on võtta ladudest rohkem 1960. aastatest pärit tanke T-62 ja veelgi vanemaid tanke T-54/55.

41tonniste neljamehelise meeskonnaga T-62de eelis on see, et neid on palju ja võrreldes uuemate tankidega on need üsna lihtsad, mistõttu neid on pärast aastakümneid lageda taeva all seismist hõlpsam taastada ja parandada. Üleminek tankidelt T-72, T-80 ja T-90 T-62dele on Vene armee jaoks kurjakuulutav märk.