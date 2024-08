Ukraina meedia väitel on Vene armee hakanud Ukrainas kasutama Põhja-Koreast ostetud pikamaa tankitõrjekomplekse Bulsae-4. See tähendaks Ukraina sõjas olulist eskalatsiooni.

Ukraina droon märkas teisipäeval Harkivi oblastis Vovtšanski lähedal midagi kummalist. Lähemal uurimisel osutus see raketikompleksiks Bulsae-4 – see on Põhja-Korea kuuerattaline tankihävitaja. Ukraina droonijuhi Kriegsforscheri teatel laskis masin välja kuus raketti.