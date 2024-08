PROOVISÕIT | Peugeot 3008 – kas ainult välimusest piisab?

3008 on tootja portfellis üpris tugev müügiartikkel – igal aastal läheb neid kaubaks keskmiselt 100 000 eksemplari, viimastel aastatel rohkemgi. Arvestades, et Peugeot müüb aastas umbes miljon autot, on see tubli tulemus. Praeguseks on 3008 jõudnud oma värske kolmanda põlvkonnani.

3008 on läbi kõigi põlvkondade jaganud platvormi väiksema venna 308 ja suurema venna, mahtur 5008-ga. Esimest põlvkonda toodeti vahemikus 2008-2016, teist 2016-2024 ja viimast esitleti ametlikult 2023. aasta septembris. Nüüd on see ka meil kohal ja proovimiseks valmis.

Proovisõidukiks sattus 3008 GT Line, kus 1,2-liitrine bensiinimootor on ühendatud kuuekäigulise topeltsiduriga elektrifitseeritud käigukastiga. Antud kombinatsioon arendab 100 kW ja 230 Nm.

Uus 3008 on 4542 mm pikk ja 1890 mm lai – eelkäijaga võrreldes on toimunud 95 mm kasv pikkuses ja 53 mm kasv laiuses. Pagasiruum mahutab 520, istmeid kokku klappides aga lausa 1480 liitrit.

Tavalisel sõidul töötavad sisepõlemismootor ja elektriajam koos. Kui madalatelt pööretelt järsemalt kiirendada, silub elektriajam bensiinimootori pöördemomenditühimiku; pidurdades lülitatakse sisepõlemismootor välja ja elektrimootorist saab generaator, mis laeb vasaku esiistme all paiknevat 48V akut.

3008 on müügil kolmes versioonis – hübriidi, pistikhübriidi ja elektrilisena. Elektriline versioon arendab 157 kW ja maksimaalseks sõiduulatuseks lubatakse 525 km.

Välimus

3008 esiosa on väga futuristlik, aga tänu tulede disainile on uus mudel ikkagi äratuntavalt Peugeot. Külgvaates hakkab silma langev katusejoon, mis annab autole väga efektse väljanägemise. Kahjuks paistab, et tagaosas on disainerite loovus otsa saanud, sest seal ei sära peale uute tagatulede midagi.

Sõitjateruum