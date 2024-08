„Venelased korraldavad neile suure jahi.“ Ekspert selgitab, mida muudavad lähiajal Ukraina sõjas hävitajad F-16

Esimene F-16 hävitajate partii, mille Ukraina lääneriikidelt sai, koosnes kuuest lennukist, need andis üle Holland, vahendab The Times. Väljaande allika sõnul saavad Ukraina õhujõud lähiajal Taanist veel ühe partii hävitajaid F-16. Täpsed tarnekuupäevad pole teada. Ukraina presidendi administratsiooni juhi nõunik Mõhhailo Podoljak ei kinnitanud teavet F-16-te Ukrainasse saabumise kohta, märkides, et Kiievi jaoks on see „ellujäämise küsimus“. The Telegraphi andmetel sooritasid lennukid Ukraina sõjas ka juba oma esimese lahingulennu. Odessa väljaanne Dumskaja avaldas ka esimese foto Ukraina kohal lendavast F-16-st.