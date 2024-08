REPLIIK | Sergei Preis: Seine’i jõe reostuse kohta on üks hea ja üks halb uudis

Hea uudis on see, et haigustekitajatel puudub võimalus veekogudes täielikult elada, s.t. täitma neis kogu oma elutsükli. Patogeenid suudavad veekogudes ellu jääda vaid mõnda aega, paar tundi või päeva, säilitades oma patogeensed omadused.