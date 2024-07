INTERVJUU TEADLASEGA | Dr. Ivar Zekker: mida teeksime, kui Tartus toimuks olümpiamängude triatlonivõistlus ja Emajõgi kubiseks kolibakterist?

Rääkisime sel teemal Tartu ülikooli keemia instituudi kolloid- ja keskkonnakeemia teaduri Dr. Ivar Zekkeriga , kes pakkuski välja väga konkreetseid lahendusi. Dr. Zekker rõhub eelkõige sellele, et kolibakteritele ja enterokokkidele (viimased on keskkonnas veelgi vastupidavamad kui soolekepikesed e. Coli-laadsed bakterid) ei meeldi sugugi teatud valgussagedused (ultraviolett valgus lainepikkustel 200 - 280 nm).

Uurin alustuseks seda, mis teie hinnangul üldse on põhjustamas seda, et suurlinnasid läbivad jõed kipuvad bakteritest üleküllastuma?

Põhiline probleem on reovee üleujutamine sadevetega. Vihma tuli Pariisis viimastel päevadel alates olümpiamängude algusest palju ja see oli nende üks suuremaid muresid.

Põhiline on see, et saasteained üldse jõkke ei jõuaks, et saasteainete kontroll ja monitooring oleks väga tihe ja sademevee- ja reovee puhastusseadmed ja torustikud korras.