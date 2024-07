Euroopas levib ohtlik parasiithaigus - kas kliima soojenemine toob lõunamaade kõige hirmsamad haigused ka põhja?

Viimastel aastakümnetel on Euroopas kasvanud troopiliste haiguste, nagu dengue, malaaria ja chikungunya esinemissagedus. Kliima mõjutab patogeene kandvate putukate -nagu sääsed- levikut, kuna nende elutsükkel on otseselt seotud temperatuuri ja niiskusega.

Leišmaniaas on üks troopilistest haigustest, mis on temperatuuride soojenemise tõttu Euroopas levima hakanud. Haigust põhjustab parasiit, mis kandub edasi flebotomiin-liivakärbeste hammustuste kaudu. Need putukad on väiksemad ja karvasemad kui sääsed ning neil on V-kujulised tiivad.