Käed roolile: rotster Mazda MX-5 RF - külmaks ei jäta see kedagi

Auto väljanägemine on tõesti lahe. Hoogsalt voolavad jooned, pikk ja avar esiosa, mis pärast salongiosa kiire lõpu leiab, mõnusa disainiga LED-tuled ees ja taga, eri värvi piduriklotsid valuvelgede kodarate vahelt kumamas…. Kõik peatuvad, pööravad pead, kukuvad omavahel hinnanguid jagama. Väline ilme on kahtlematult selle auto suurim tugevus. „Vaata, mis see on,“ kuulen ühte naist oma kaasale hüüdmas.