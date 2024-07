„Putinil on praegu vaherahu rohkem vaja kui Ukrainal.“ Ekspert prognoosib, millal algavad Venemaa ja Ukraina vahel rahukõnelused

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles BBC-le antud intervjuus, et läbirääkimised sõja kuuma faasi lõpetamise üle võivad alata 2024. aastal. Tema sõnul tuleks vastav plaan luua koos partneritega, et keegi ei prooviks sõda lõpetada eraldi oma initsiatiivil. Zelenskõi sõnul ei tähenda sõja lõpp kõigi territooriumide jõuga vallutamist. Tema sõnul saab Ukraina oma alasid tagasi taotleda diplomaatia abil, kuid Ukraina peab lahinguväljal siiski tugev olema.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova teatas selle peale, et Kreml ei usalda Ukraina presidendi Zelenskõi sõnu võimalike läbirääkimiste kohta Kremli liidri Vladimir Putiniga. Zahharova lisas, et Zelenskõi teod neid sõnu ei toeta. Zahharova väljendas usku, et sellised Zelenskõi avaldused võivad olla seotud USA valimistega.