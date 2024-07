Suur ülevaade: kas eelistada kraani-, pudeli-, allika- või mineraalvett? Kas rabavett võib juua?

Vesi ja toit on inimorganismi eksisteerimiseks mõlemad vajalikud, ent praktiliste kogemuste alusel on jõutud seisukohale, et ilma toiduta võib hädaolukorras elada nädalaid, ilma veeta aga ainult 3-4 päeva. Inimorganismis on keskmiselt 70% vett, ajus aga ligi 85%.