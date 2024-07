Kas sportlased lõpetavad kunagi rekordite purustamise? Eksperdid selgitasid, kus on piir

Pariisis algasid möödunud nädalal 2024. aasta suveolümpiamängud. Nende lahutamatuks osaks on uute rekordite püstitamine. Portaal Live Science püüdis mõista, kas kunagi tuleb aeg, mil inimesed ei suuda ületada olemasolevaid rekordeid, sest need on jõudnud inimvõimete piirini.

Nagu intervjueeritud eksperdid väljaandele ütlesid, võivad inimkehale omased biofüüsikalised piirangud tõepoolest piirata mõningaid inimeste saavutusi. Uued treeningmetoodikad ja täiustatud spordirõivad võivad aga aidata sportlastel jätkuvalt kombata uusi piire.

Arkansase ülikooli lihaste uurija Kevin Murach ütles, et lihased tõmbuvad kõige tõhusamalt kokku kahe kõõluse vahelisel joonel. Kuid lihaste laienedes tõmbuvad need kokku vähem tõhusa kaldenurga all. Seega lihasmassi suurendamine tekitab lisajõudu, kuid lisamassist saadavad tootlused vähenevad järk-järgult ja lihas läheneb lõpuks piirile, mille järel lisamass enam lisajõudu ei anna.

Tegelikult võivad suured lihased mõnel spordialal, näiteks sprindis, sportlasi isegi takistada. Seega seavad lihased ülemmäära sellele, mida sportlased suudavad. Kuid jõudlus sõltub ka sellest, mida sportlased oma lihastega teevad.

1968. aasta olümpiamängudel kasutas Dick Fosbury uuenduslikku kõrgushüppetehnikat, mis sõna otseses mõttes tõstis latti kõrgemale. Selle asemel, et lennata näoga üle lati, pööras ta keset lendu oma keha. Seljaga hüppamine võimaldas tal painutada oma keha ja muuta massikeset, et ta saaks vähema pingutusega üle lati hüpata. Viis aastat hiljem täiustas Dwight Stones Fosbury floppi ja purustas seda meetodit kasutades kõrgushüppe maailmarekordi. Täna kasutavad seda tehnikat kõik kõrgushüppajad. Ja see tõestab, et keha füüsilistest piirangutest saab mööda hiilida, kasutades teistsugust tehnikat.