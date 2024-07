Elu Maal võis tekkida palju varem, kui seni arvati, kuid siis see suri välja, väidavad teadlased

See teooria erineb oluliselt praegusest teaduslikust konsensusest. Enamik eksperte usub, et elu algas Maal alles umbes 635 miljonit aastat tagasi. Uus uuring jätkab aastakümnete pikkust arutelu selle üle, kas need Gaboni ebaselged moodustised, mida teadlased tavaliselt nimetavad „Franceville’i elustikuks“, on tegelikult fossiilid. Seekord ei uuritud mitte moodustisi endid, vaid neid ümbritsevat kivimit. Uurijad püüdsid välja selgitada, kas see sisaldab selliseid aineid nagu fosfor ja hapnik, mis on vajalikud meile tuntud eluvormide eluprotsesside toetamiseks.