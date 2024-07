„Venelastel pole täpsust vaja.“ Miks on Stalini-aegse suurtüki rindele jõudmine ukrainlaste jaoks tegelikult halb uudis?

Juuli teises pooles ilmusid sotsiaalmeediasse fotod ja videod, mis näitavad, et Vene armee on lahingutes Ukraina relvajõudude vastu hakanud kasutama haruldase 130 mm kaliibriga nõukogudeaegseid kahureid M-46. Piltide põhjal ei saa aga kindlaks teha, kui palju neid igivanu relvi on venelased teenistusse toonud. M-46 puhul tasub tähele panna järgmisi aspekte: neid relvi toodeti aastatel 1946–1950, nende 130-millimeetrine kaliiber on Vene armee jaoks ebastandardne ja venelastel oli enne sõda laos väidetavalt ainult 350 seda tüüpi kahurit.