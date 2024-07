Tartu ülikooli teadlased: ohustatud linnuliikide mitmekesisust ei suuda asendada ka võõrliigid

Inimesest mõjutatud globaalne linnukaubandus on oluliselt soodustanud liikide levikut. Ajakirjas Ecology Letters avaldatud Tartu Ülikooli teadlaste uuringust selgub, et võõrliikide levides väheneb linnustiku eripalgelisus üleilmselt, sest välja surevad pigem erilised liigid, lisanduvad aga sellised, kelle sarnaseid on juba olemas. Uuringu tulemusena saame tõdeda, et inimmõju vaesustab linnustiku mitmekesisust, mis omakorda võib suurendada ökosüsteemi haavatavust ning nõuda piirkonnapõhiselt kiireid ja tõhusaid looduskaitselisi otsuseid.

Inimene on sihilikult levitanud endale meelepäraseid liike, mida on ajaloos nimetatud koguni looduse rikastamiseks. Liike on erinevatesse piirkondadesse sisse toodud näiteks kahjuritõrjeks või kaubitsemiseks, aga ka küttimiseks (hanelisi). Inimese kaasabil on tuntud võõrliikideks kujunenud kodutuvi, koduvarblane, kuldnokk, kaeluspapagoi, maina-kuldnokk, faasan, mandariinpart, tulipart. Samas on piirkonniti looduslike lindude seas liike, kes on ohustatud, näiteks ruiklased, kellest Eestis elavad rooruik, rukkirääk, lauk, tait, täpik- ja väikehuik. Üldjuhul on suured ja aeglaselt sigivad linnud ohustatud suurema tõenäosusega.

Praeguseks on vaid üksikutelt saartel leitud linnuliikidest väljasurnud ligikaudu 8%, maismaal oluliselt vähem (0,002%). Kas on võimalik, et mandriliigid on saanud lihtsalt ajapikendust ning saartel elanud liigikaaslastega sama saatus ootab ka neid? Iga liigi väljasuremise eetilisele küsimusele on kirjeldatud suurte muutuste mõistmine oluline ökosüsteemide talitluste prognoosimiseks ja seeläbi inimeste heaolu tagamiseks.