FDA: inimesed saavad kaubamärgita kaalulangetusravimitest üledoose

USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) on kiitnud heaks kaks süstitavat versiooni kaalulangetus- ja diabeediravimist semaglutiid - Wegony ja Ozempic. Mõlemal on kaasas informatsioonilehed ja kindlad doosid. Kuid ravimite hindade ja tarneprobleemide tõttu pöörduvad paljud jäljenduste poole ning nendel pole samu ohutuspiiranguid.

FDA teatas reedel, et inimesed doseerivad neid kaubamärgiväliseid ravimeid üle. Neid leidub apteekides erinevate doosidega ning valede suurustega süstaldega. Nende vigade tõttu tarbivad mõned patsiendid kuni 20 korda suurema doosi kui peaks. See on viinud mõnel juhul hospitaliseerimiseni. Semaglutiidi üledoosid põhjustavad iiveldust, oksendamist, kõhuvalu, minestamist, peavalu, migreene, vedelikupuudust, ägedat pankreatiiti ja sapikive, teatas FDA.

Kui kommertsravimid pole saadaval, võivad USA farmatseudid legaalselt ravimitest enda versioone toota, kui teatavad tingimused on täidetud. Kuid need pole FDA heaks kiidetud ning seega ei ole need tihtilugu sama kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsusega kui heaks kiidetud ravimid.

Ameti teate kohaselt olid nende ravimite puhul segased juhised, mis näitasid, et inimesed süstivad semaglutiidi „ühikuid“, mitte konkreetselt millimeetreid või milligramme. Mõnel juhul oli 0,05-milliliitrise doosi ehk viie ühiku võtmiseks ühemilliliitrine süstal. Seetõttu võtsid mõned patsiendid viie ühiku asemel 50.

FDA heaks kiidetud semaglutiidravimid on doseeritud milligrammides ja standardiseeritud kontsentratsioonides. Amet sai mitmeid teateid tervishoiuteenuse osutajate kohta, kes teisendasid doosid milligrammidest vääralt ühikutesse või milliliitritesse, mille tulemusel arvutasid nad valesid annuseid. Nende matemaatiliste vigade tõttu manustasid mõned patsiendid viis kuni kümme korda rohkem semaglutiidi kui ette nähtud.