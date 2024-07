Hämmastav avastus: mineraalsed moodustised toodavad süvameres hapnikku

Tumeda hapniku avastamine on esimene kord, kui teadlased on avastanud hapniku tootmise sellistes oludes. See seab kahtluse alla meie praegused teadmised elu arenemisest Maal.

„Kui me esimest korda need andmed saime, arvasime, et andurid on vigased, sest kõigis sügavamere uuringutes, mida on kunagi tehtud, on täheldatud vaid hapniku tarbimist, mitte tootmist,“ selgitas uuringu juhtivautor Andrew Sweetman oma avalduses. Kuid kui mõõteriistad näitasid jätkuvalt samu tulemusi, teadsid Sweetman ja tema kolleegid, et nad on avastanud midagi murrangulist ja mõtlematut.