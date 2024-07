Eelmisel nädalal sattus kulgur punase kivimini, mis näib olevat nn leopardilaikudega kaetud. Need laigud võivad viidata sellele, et kivis toimuvad iidsed keemilised reaktsioonid toetasid kunagi mikroobseid organisme.

„Need laigud on suur üllatus,“ ütles NASA Perseverance’i teadusrühma liige David Flannery oma avalduses. „Maal on seda tüüpi tunnused kivimites sageli seotud pinnase all elavate mikroobide kivistunud jälgedega.“