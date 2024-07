38 miljonit aastat tagasi kolmekesi koos magama jäänud maod tuvastati uue liigina

Fossiilid avastati White Riveri kihistust 1976. aastal ja teadlased kirjeldasid esimest korda madude koondumist 1986. aasta uuringus. Maod võisid koonduda kaitseks külma talve eest, enne kui fossiilistusid.

See on esimene selge tõend roomajate sotsiaalsest käitumisest, teatasid Alberta ülikooli teadlased. Fossiile uurides spekuleeriti, et need maod magasid gruppides nagu teevad täna tripimaod.

Eelmisel nädalal väljaandes Zoological Journal of the Linnean Society avaldatud uuringus kasutasid teadlased fossiilide üksikasjalikumaks uurimiseks kõrgresolutsioonilist kompuutertomograafiat.

Uurijate rühm järeldas, et need maod on tänapäevaste boamadude sugulased ning kuuluvad uude liiki, mida nimetati Hibernophis breithaupti’ks. Hibernophis ühendab ladinakeelset sõna hibernare, mis tähendab „talvituma“, ja kreekakeelset sõna ophis, mis tähendab „madu“. Nimi viitab mao ebatavalisele sotsiaalsele käitumisele.

„See on roomajate puhul väga ebatavaline,“ ütles uuringu kaasautor Michael Caldwell. „Tänapäeval elavatest peaaegu 15 000 erinevast roomajate liigist ei maga ükski neist talveund nii, nagu teevad seda tripimaod.“

National Park Service’i andmetel kogunevad kogu Põhja-Ameerikas levivad tripimaod oktoobrist aprillini ühistesse koobastesse, läbides mõnikord pikki vahemaid, et üksteise juurde jõuda. Talvitudes rühmades, säilitavad maod temperatuurilanguse korral soojust.

„Nad ei suuda oma kehatemperatuuri reguleerida, seega peavad nad leidma viisi, kuidas säilitada talvel võimalikult palju soojust, ja nad teevad seda suurte masside moodustamisega,“ ütles Caldwell.

H. breithaupti võis koguneda samal põhjusel, kusjuures fossiilid jäädvustasid selle sotsiaalse käitumise hetkeseisu just siis, kui loomad surid. Teadlased kahtlustavad, et maod sattusid oma talvekoobastes olles väikesesse üleujutusse, mistõttu nad jäid lõksu ja sulandusid kiiresti peene liivase mudakivi sisse, seisab avalduses.

See protsess ei hoidnud loomi mitte ainult koos grupina, vaid säilitas ka täielikud skeletid. „Maailma muuseumikogudes on tõenäoliselt ligi miljon liigestatud madu selgroogu,“ ütles Caldwell. „Neid on lihtne leida. Aga terve madu leida? See on haruldane.“